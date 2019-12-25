الإسماعيلي يستقر على قيد محمود البدري في القائمة العربية

أستقر الجهاز الفني للفريق بنادي الإسماعيلي، بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة على قيد محمود البدرى الظهير الأيسر للفريق فى القائمة العربية بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب مع الفريق فى مباريات سابقة. ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري فى ذهاب دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب يوم السبت المقبل، في الإسكندرية. ومن المقرر أن يدخل الإسماعيلي في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بأحد فنادق الإسكندرية أستعداداً للمباراة.

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