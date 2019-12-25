نتيجة مباراة المريخ والشرطة القضارف فى الدوري السوداني

يحل نادي الشرطة القضارف ضيفاً على المريخ، فى احدي مباريات اليوم الاربعاء 25-12-2019 على ملعب الخرطوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السوداني 2019-2020.

تنطلق مباراة المريخ والشرطة القضارف مساء اليوم فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل نادي المريخ المباراة فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 32 نقطة جمعهم من 14 مباراة، متساوياً مع نادي الهلال المتصدر بفارق الاهداف، ساعياً اليوم الى تحقيق الفوز والإنفراد بصدارة الدوري.

بينما يدخل الشرطة القضارف فى المركز الـ16 (قبل الاخير) برصيد 10 نقاط، وخسر بالجولة الماضية امام هلال الابيض بهدفين دون مقابل.

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وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين الموسم الماضي فى الدوري السوداني، انتهي لمصلحة المريخ بعقوبة على فريق الشرطة القضارف لعدم حضوره اللقاء بنتيجة 2- صفر.