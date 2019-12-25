البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي .. سبب التسمية ومفاهيم خاطئة

تأبى إنجلترا بحلول كل عام أن تمر فترة الأعياد، بدون إمتاع الشعب الإنجليزي بأفضل الهدايا على الإطلاق “الوكسينج داي”، لذلك ترفض النظام السائد في أوروبا بمنح اللاعبين والمدربين وكل العاملين في قطاع اللعبة عطلة خلال آخر أسبوع من نهاية العام.

وحتى الآن لا توجد حقيقة تفرض نفسها، هل الغريب ما يحدث في الملاعب الإنجليزية؟ أم ما يحدث في باقي دول أوروبا بحرمان الجماهير من مُتنفسهم؟

إن كنت من هؤلاء الذين ينتظرون مباريات فترة الأعياد في إنجلترا فسوف تدعم الفكرة، وإن كنت لا تفكر في كرة القدم أكثر مما تفكر في قضاء وقت لطيف مع العائلة فسوف تؤيد وجود فترة الراحة.

للتذكير حين قرر الاتحاد الإنجليزي إدخال نظام للراحة الشتوية لأول مرة بداية من رزنامة موسم 2019-20، قرر ألا مساس بفترة “البوكسينج”، وقام بتأجيل العطلة حتى مطلع شهر فبراير.

يمكنك معرفة كل تفاصيل العطلة الجديدة في البريميرليج من هنا

ما هو البوكسينج داي؟

هذا المصطلح خاص بالكرة الإنجليزية، وهو مقتبس من المصطلح الشهير لليوم الذي يلي يوم “الكريسماس”، وتحديدًا يوم السادس والعشرين من ديسمبر، والذي يقوم فيه الأطفال والكبار بفتح صناديق الهدايا التي حصلوا عليها في ليلة “الكريسماس”، بجانب الصناديق التي تتبرع بها العائلات الغنية لصالح العائلات والأطفال الفقراء داخل كل مدينة.

هو يوم مليء بالفرحة والبهجة، لذلك كان وقتًا مناسبًا من أجل إقامة الاتحاد الإنجليزي لجولة كاملة من الدوري الإنجليزي، فهم لم يجدوا هدية أفضل من البريميرليج ليقدموها إلى العالم.

من هم أفضل وأسوأ الفرق الإنجليزية عبر تاريخ البوكسينج داي؟

كعادته يتصدر دومًا فريق مانشستر يونايتد المشهد، حيث يأتي في مقدمة الأندية الأكثر تحقيقًا للانتصارات في جولة “البوكسينج داي” بمتوسط نقاط يصل إلى 2.52 نقطة في المباراة الواحدة.

ولا توجد مفاجآت فالستة الكبار تواجدوا في المقدمة، وفي المركز الثاني جاء آرسنال بـ2.05 نقطة في المباراة الواحدة، وبعده ليفربول بـ2.04 نقطة في المباراة، ثم توتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي على الترتيب.

أما فيما يتعلق بالمؤخرة وأكثر الفرق نحسًا في هذا اليوم، فتواجد العملاق نيوكاسل في المؤخرة بمتوسط 0.83 نقطة في المباراة، ثم قبله أستون فيلا وولفرهامبتون.

ما هي المكاسب المادية من البوكسينج داي؟

يستمر يوم 26 ديسمبر من كل عام في جدول الدوري الإنجليزي، في الحفاظ على مكانته كأحد أكثر الأيام متابعة داخل وخارج إنجلترا فيما يتعلق بالبث التلفزيوني، حيث يستفيد الاتحاد الإنجليزي من عدم إقامة مباريات أخرى في أوروبا، من أجل الحصول على أكبر عائد من الاهتمام الجماهيري.

في الأعوام الأولى من إقامة مسابقة البريميرليج بمسماها الجديد، كان الاتحاد يتعمد في قرعة الموسم، أن يضع الديربيات ولقاءات القمة في هذا اليوم تحديدًا، من أجل تشجيع الجماهير على حضور المباريات، وتحميس المشاهدين لفتح الشاشات ورؤية أنديتهم المفضلة، تخوض أهم لقاءات الموسم على الإطلاق.

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أخطاء شائعة ومفاهيم خاطئة

مصطلح “البوكسينج داي” يطلق على يوم 26 ديسمبر فقط، ولا يشمل المباريات حتى نهاية العام، أي أن جولة رأس السنة لا تعتبر ضمن مباريات “البوكسينج”، وإن كان هناك دلالة لاستخدامها فيمكن القول فترة البوكسينج بدلاً من “البوكسينج داي” الخاص بيوم 26 ديسمبر من كل عام.

لا علاقة لتسمية “البوكسينج” كما قلنا مسبقًا برياضة “الملاكمة” أو “البوكس” .. هناك البعض يعتقد أن هذه التسمية جاءت نتيجة المباريات القوية التي تشبه نزالات الملاكمة، ولكن هذا اعتقاد خاطئ لا أساس له من الصحة.

ما هي المباريات التي ستلعب في البوكسينج داي لعالم 2019؟

الخميس 26 ديسمبر 2019

توتنهام × برايتون هوف آلبيون

شيفيلد يونايتد × واتفورد

أستون فيلا × نوريتش سيتي

إيفرتون × بيرنلي

بورنموث × آرسنال

تشيلسي × ساوثامبتون

كريستال بالاس × وست هام

مانشستر يونايتد × نيوكاسل

ليستر سيتي × ليفربول