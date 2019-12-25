تقرير | الهلال يتطلع لتعويض ما فاته في الدوري السعودي

يعود فريق الهلال لمنافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) بعد إنتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، عندما يحل ضيفاً على الحزم غداً الخميس في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري.

واستطاع الهلال أن يحقق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية، التي أٌقيمت في قطر، حيث احتل المركز الرابع في البطولة، بعد خسارته في مباراة تحديد المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل .2/2

وسيعود الفريق للمنافسات المحلية ليجد نفسه ابتعد عن صدارة الترتيب بفارق ست نقاط عن المتصدر، حيث تراجع الهلال، الذي لديه ثلاث مباريات مؤجلة، للمركز الخامس بفارق ست نقاط عن النصر المتصدر.

وسيسعى الهلال لتعويض ما فاته أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية وأستعادة الصدارة، وستكون مباراة الحزم هي بداية الطريق نحو العودة لقمة الترتيب من جديد.

وحرص رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال على تحفيز لاعبيه بعد الإنتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية وطالبهم بأستعادة نشاطهم ونقل تركيزهم لمباريات الدوري المحلي لأستعادة الصدارة.

وسيفتقد الهلال في مباراة الحزم لجهود البرازيلي كارلوس إدواردو بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، كما لم تتحدد بعد إمكانية مشاركة سلمان الفرج في المباراة من عدمها لاسيما وأنه مازال ينفذ برنامجه العلاجي.

ورغم غياب اللاعبين إلا أن لوشيسكو سيعول على المهاجم بافيتيمبي جوميز والإيطالي سيبستيان جيوفينكو لقيادة الفريق نحو الفوز وحصد النقاط الثلاث.

في المقابل، يأمل فريق الحزم في تفجير مفاجأة مدوية وكسر فرحة الهلال بالمركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية، بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

وحرص دانيال إيسايلا مدرب فريق الحزم على الإجتماع بلاعبيه وطالبهم بضرورة التركيز في مباراة الهلال المقبلة من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة، كما طالبهم بضرورة استغلال أنصاف الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى.

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ويملك الحزم العديد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم نايف الموسى ومسعود بخيت وكارلوس ستراندبيرج وحسن جمال الحبيب ويسف عمر وفاجنر أليماو وإدريس فتوحي.

وفي اليوم ذاته ، يلتقي الرائد، صاحب المركز الثامن برصيد 20 نقطة، مع العدالة، صاحب المركز الرابع عشر برصيد ثماني نقاط.

وتستكمل منافسات هذه الجولة بعد غد الجمعة، عندما يلتقي الوحدة، صاحب المركز الرابع برصيد 21 نقطة، مع الفيصلي، صاحب المركز السادس برصيد 20 نقطة.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم السبت المقبل، عندما يلتقي النصر مع الفيحاء.

ويسعى النصر، لتحقيق الفوز في هذه المباراة للبقاء على قمة الترتيب بشكل مؤقت لحين خوض الهلال مبارياته المؤجلة.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق ست نقاط عن الهلال وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي أقرب ملاحقيه.

وسيدخل النصر مباراته مع الفيحاء بروح معنوية مرتفعة بعدما تأهل لدور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على ضمك 4 / 2 يوم الثلاثاء الماضي.

في المقابل ، يسعى الفيحاء لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الدخول أكثر في المنطقة الآمنة بجدول الترتيب حيث يحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

وفي بقية المباريات التي تقام يوم السبت، يلتقي الشباب، صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة مع ضيفه الأهلي، صاحب المركز الثاني برصيد 23 نقطة، والاتحاد، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة مع الفتح، صاحب المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد ثماني نقاط، والاتفاق، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، مع التعاون، صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقط، وأبها، صاحب المركز السابع برصيد 20 نقطة، مع ضمك، صاحب المركز السادس عشر الأخير برصيد سبع نقاط.