الأهلي المصري يعلن تعرض مهاجمه وليد أزارو لإصابة خفيفة خلال التدريبات

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء تعرض وليد أزارو مهاجم الفريق الأول، للإصابة خلال مران الفريق اليوم.

وأوضح النادي عبر موقعه على الإنترنت أن أزارو تعرض لكدمة قوية في القدم إثر التحام قوي مع زميله محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب.

وخرج أزارو من المران حيث خضع لفحص طبي، لكنه عاد بعدها لاستكمال المران.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري 4 / صفر أمس الأول الإثنين في المرحلة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل على ملعب استاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.