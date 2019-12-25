زيدان يتفق مع إدارة الميرينجي بشأن الصفقات الشتوية

اجتمع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وإدارة الميرينجي، على رأي واحد بشأن موقف النادي من الميركاتو الشتوي المقبل.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد مقتنع بأنه ليست هناك حاجة لإجراء أي صفقة، خلال يناير/كانون ثان، رغم أن الفريق يواجه مؤخرًا أزمة في تسجيل الأهداف.



وأبرزت الصحيفة أن زيدان، صرح خلال المؤتمر الصحفي، عقب مباراة أتلتيك بيلباو الأخيرة بالليجا، بأن الفريق لا يحتاج إلى تعزيز هجومه.



وأشارت إلى أن إدارة النادي، تتفق تمامًا مع رأي المدرب الفرنسي، وتعتقد أن المجموعة الحالية من اللاعبين، قادرة على تحقيق طموحات الفريق هذا الموسم.



ويرى الجميع في ريال مدريد، أنه لا يمكن الاعتماد على كريم بنزيما فقط، في إحراز الأهداف، لكنهم يتوقعون المزيد من التألق من جاريث بيل، وإيدين هازارد، ولوكا يوفيتش.



وشددت "ماركا" على أن الملكي لن يعقد أي صفقات، خلال يناير/كانون ثان، سواء في الهجوم أو الوسط.



ويهدف زيدان لإنهاء الموسم بالمجموعة الحالية من اللاعبين، إلا إذا رحل واحد أو اثنين منها.



ويعد الأقرب للخروج كل من، إبراهيم دياز وماريانو دياز.





المصدر: موقع كورة