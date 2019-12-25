رياضة | الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو النادي الأهلي، فكرة رحيل صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحاول صالح جمعة جس نبض إدارة القلعة الحمراء، فى الساعات الماضية من أجل الرحيل بشكل نهائى.

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ورفضت إدارة الأهلى طلب صالح جمعة بالرحيل نهائيا حيث يتمسك الأهلى برحيله فقط على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وخرج صالح جمعة من حسابات الجهاز الفنى لنادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، لأسباب فنية فى ظل عدم اقتناع مدرب الأهلى بإمكانيات اللاعب البدنية والفنية.

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات لضم صالح جمعة، ولكن إدارة الأبيض تدرك جيدا أنها لن تتمكن من ذلك الا عن طريق الترانزيت برحيل اللاعب نهائيا عن الأهلي ثم ضمه.