رياضة | ‎مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك في زامبيا

اجري المستشار مرتضى منصور رئيس النادي اتصالا هاتفيا بالمهندس هاني زادة عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثه الفريق الأول لكرة القدم بزامبيا للاطمئنان عليها بعد الوصول مباشره إلى مدينة ندولا الزامبية.

وأكد زادة لمنصور أن إجراءات دخول أفراد البعثة لم تستغرق دقائق معدودة بعدها توجهت إلى فندق الاقامة الذي يبعد عن المطار بعشر دقائق فقط .

كما أجرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة اتصالا باحمد زاهر المدير الإداري للفريق للاطمئنان على البعثة بعد علمه بتأخر الطائرة لمدة ساعتين لأسباب فنية.‎