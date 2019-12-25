رياضة | ليفربول يضع شعار كأس العالم على قميصه بشرط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يضع شعار كأس العالم على قميصه بشرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أزمة الإتحاد الأوروبي مع فريق ليفربول حول "شعار كأس العالم للأندية" اليوم إنفراجة جديدة، وفق ما أعلنته الصحف البريطانية.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن نادي ليفربول سيتمكن من وضع شعار بطل كأس العالم على قمصانه لمباراة واحدة فقط.

وسيضع الفريق الشعار خلال مباراة الفريق بعد القادمة، أمام نادي ولفرهامبتون واندررز، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل 30 ديسمبر.

ومنع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم وضع ليفربول لهذا الشعار خلال مباريات الدوري الإنجليزي، بينما سيتسنى له وضع الشعار خلال مباريات دوري أبطال أوروبا.

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وكان فريق ليفربول قد تقدم بإلتماس، من أجل التمكن من وضع الشعار خلال مباريات الدوري الإنجليزي، بين أن الإتحاد الدولي سمح له بمباراة وحيدة فقط.

وكان ليفربول قد فاز بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعد أن فاز على نادي فلامينجز البرازيلي منذ أيام قليلة بهدف نظيف، في البطولة التي احتضنتها قطر.

من جهة أخرى، يستعد ليفربول لمواجهة نادي ليستر سيتي غداً، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز في قمة جولة البوكسينج داي، بملعب كينج باور.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي، الذي عب مباراة أكثر من ليفربول.