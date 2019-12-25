رياضة | مفاجأة غير سعيدة لجماهير برشلونة بشأن فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة غير سعيدة لجماهير برشلونة بشأن فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير نادي برشلونة الإسباني نبأ غير سعيد اليوم الأربعاء 25 ديسمبر بشأن إرنستو فالفيردي مدرب الفريق الحالي.

وكانت جماهير نادي برشلونة قد طالبت بإقالة فالفيردي من تدريب الفريق بسبب سوء أداء الفريق في الفترة الأخيرة وبعض النتائج السلبية في المباريات.

إدارة برشلونة تقرر تجديد عقد فالفيردي

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أولوية نادي برشلونة الفترة القادمة هي تجديد عقد فالفيردي لموسم أخر مع الفريق.

ولكن أشارت الصحيفة أن بند تجديد عقد فالفيردي لموسم أخر هو فقط من يستطيع حسمه وليس إدارة نادي برشلونة.

موعد حسم موقف فالفيردي من تجديد عقده مع برشلونة

Advertisements

كما اكدت الصحيفة أن فالفيردي لن يحسم موقفه من تجديد عقده مع نادي برشلونة من عدمه قبل شهر أبريل القادم.

يذكر أن عقد إرنستو فالفيردي مع نادي برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إسبانيول الإسباني يوم السبت القادم 4 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على استاد كورنيلا البرات.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.