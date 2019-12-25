رياضة | بعثة الزمالك تصل زامبيا لمواجهة زيسكو.. والفريق يتدرب في السابعة مساءا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الزمالك تصل زامبيا لمواجهة زيسكو.. والفريق يتدرب في السابعة مساءا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى الثانية عصر اليوم إلى مدينة ندولا الزامبية وذلك بعد أن تأخرت الطائرة عن الإقلاع من أديس أبابا باثيوبيا لمدة ساعتين.

وكان في استقبال البعثة المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثه وأيمن حافظ المنسق العام ومحمد فرير سكرتير ثالث السفارة المصرية بزامبيا وعبد الناصر ابراهيم الملحق الإداري ومحمد طه من مجموعة شركات السويدي.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربع ساعات بعد تناول طعام الغداء على أن يؤدي الفريق مرانه فى السابعة مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية للإستاد الرئيسي الذي تقام عليه المباراة أمام زيسكو الزامبي والمقررة إقامتها السبت المقبل فى الجولة الثالثة لدوري المجموعات الإفريقي.