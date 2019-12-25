رياضة | استغاثة.. ناشئ الزمالك السابق يقدم شكوى ضد نادي ديروط بسبب الصليبي والمستحقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استغاثة.. ناشئ الزمالك السابق يقدم شكوى ضد نادي ديروط بسبب الصليبي والمستحقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام إسلام سلامة لاعب نادي الزمالك السابق، وديروط الحالي، بتقديم شكوى رسمية امس الثلاثاء، في الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد فريقه بسبب عدم حصوله على مسحقاته المالية.

وجاءت الشكوى كالتالي :

إلى السيد رئيس إتحاد الكرة المصري أ/ عمرو الجنايني.. اتقدم لسيادتك بشكوى ضد فريقي ديروط بالدرجة الثانية من الدوري الممتاز "ب" بمجموعة الصعيد، أنا اللاعب : إسلام سلامة مرزوق، لاعب بصفوف الفريق الأسيوطي،أشكو الفريق بعدم حصولي على مستحقاتي المالية بالكامل إلى الآن، وعدم حصولي على مقدم تعاقد.

ومبلغ تعاقدي مع الفريق الأسيوطي هو 18 ألف جنية، حصلت على 10 آلاف فقط، وتعرضت معهم للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بقدمي اليسرى منذ حوالي 3 أسابيع، وإدارة الفريق ترفض علاجي على حساب النادي، وعدم إعطائي مسحقاتي المتبقية.

من جانبه قال اللاعب في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 الرياضي : كان من المفترض ان احصل على ١٨ الف جنية كمقدم تعاقدي مع نادي ديروط الذي يشارك في الدوري الممتاز بمجموعة الصعيد، حصلت على ١٠ آلاف جنية فقط على اكثر من دفعة، وكان من المفترض ان احصل على مبلغ ٢٥٠٠ شهريا من عقدي ولكن النادي لم يوفي بوعوده معي.

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وأضاف : كنت أشارك مع الفريق في احد المباريات الودية بالنادي، وشعرت بـ"طرقعة" في الركبة، خرجت من المباراة على الفور وتحدثت مع الطبيب بشأن الإصابة وقال لي الإصابة عبارة عن جزع والأمر بسيط، ومنحني راحة اسبوع على ان أعود للتدريبات مرة آخرى.

وتابع : تحدثت معهم بعدها عن مستحقاتي، الإدارة قالت لي لا أموال داخل النادي لو تريد الاستغناء الخاص بك فهو جاهز، طلبت منهم ان اقوم بعمل فحص وأشعة بعد استمرار الألم قالوا لي لا توجد لدينا إمكانيات لذلك، الإصابة مجرد جزع بسيط.

وواصل : قمت بعمل اشاعات وفحوصات في اكثر من مركز وذهبت إلى ثلاثة اطلاء متخصصين داخل مصر على نفقتي الخاصة، وجميعهم أكدوا ان تعرضت لقطع في الرباط الصليبي، وليس جزع كما شخص الجهاز الطبي لفريق ديروط.

واردف : عدت مرة آخرى للإدارة من اجل ابلاغهم بالاصابة، وكان ردهم بأني سليم، وعندما عرضت الإشاعات والفحوصات قالوا "مالناش دعوة.. انت ماشي من النادي سليم" ومن هنا جاء رفضهم بعلاجي او إجراء الجراحة او حتي منحي مستحقاتي المتفق عليها.

وأتم اللاعب تصريحاته قائلاً : تحدثت مع رئيس النادي واكثر من مسؤول اخر ولكن لا يوجد أي حلول، قام اكثر من لاعب بالحديث مع الإدارة ولكن لم يتغير موقفهم، لذلك تقدمت بشكوى في الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن خلال موقع الخليج 365 الرياضي اقدم استغاثة صريحة لكل المسؤولين عن الرياضة في مصر من أجل إجراء الجراحة في أسرع وقت.