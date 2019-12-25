رياضة | عرابي يحتفظ بالمركز الثاني بعد فوزه على المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرابي يحتفظ بالمركز الثاني بعد فوزه على المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع فريق الظاهر"عرابي" حسم لقائة اليوم مع فريق المطرية، ضمن مسابقات الأسبوع الرابع لدوري القسم الرابع «مجموعة القاهرة»، بملعب الظاهر، بمركز شباب الأميرية.

واستطاع فريق الظاهر عرابي الفوز على المطرية بهدف نظيف مقتبل لا شيء احرزه قائد الفريق محمد عيد ليحسن وضعه بترتيب الجدول بعد فقدانه نقاط المباراة السابقة بالجولة الماضية بعد تعثره أمام إسكو، ليحتل المركز الثاني.

وجاتئت قائمة المدير الفني لفريق «الظاهر عرابي» ليخوض بها لقاء المطرية كالتالي.. ،صلاح غباشي كالتالي.. محمد السيد( الواعر)، هشام نوح، محمد عيد، محمد رمضان، محمد صبرى، مصطفى صبحي ،مصطفى حفنى،محمد عادل (مودا) ،محمد مصطفى ( بوشكا)،محمد ميهوب ( نوجى)،حسام ابو الوفا

محمد اشرف، حمد السيد(بندق) ،محمود سامى ( كانتى)،حسام حسن،احمد سامى سويلم، يوسف، محمد عبد الفتاح ،محمد اسامه