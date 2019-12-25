رياضة | يوفنتوس يسمح برحيل نجمه في يناير المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يسمح برحيل نجمه في يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم الفرسي ولاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو، سيغادر فريق السيدة العجوز، في فتة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن الدولي الفرنسي السابق، سيرحل عن اليوفي في إعارة لمدة ستة أشهر، من أجل إيجاد فرصة لعب أكبر، تمهيداً للعودة مرة أخرى لتشكيل البيانكونيري.

وأشارت كالتشيو ميركاتو، أن نادي ليون الفرنسي هو أبز المهتمين بخدمات لاعب باريس سان جيرمان السابق على سبيل الإعارة.

من جهة أخرى، افادت لتقارير أن رابيو يسعى للإنتقال نهائياً خارج يوفنتوس، ولا يفضل الذهاب على سبيل الإعارة لأي فريق في يناير.

Advertisements

وإنضم صاحب الـ 24 عاماً ليوفنتوس مطلع هذا الموسم قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة إنتقال حر، بعد أن رفض تجديد تعاقده من النادي الباريسي.

وكان رابيو هدفاً للعديد من الأندية خلال الصيف الماضي، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، قبل أن يفضل السيدة العجوز في النهاية.

ولم يقنع رابيو مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري بقدراته بعد، حيث لعب 12 مباراة فقط في كل البطولات بين الأساسي والبديل، دون تسجيل أو صناعة أي هدف حتى الآن.

وخسر يوفنتوس لقب كأس السوبر الإيطالي مؤخراً أمام لاتسيو بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الرياض، ويحتل صدارة الدوري الإيطالي بالمشاركة مع إنتر ميلان برصيد 42 نقطة.