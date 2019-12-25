رياضة | عاجل.. الكشف عن موعد حسم صفقة القرن في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن موعد حسم صفقة القرن في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو نادي ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، جناح فريق باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم خطه هجومه.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن ريال مدريد سيحاول ضم مبابي خلال الصيف المقبل، إلا أنه قد يتعين على فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في الانتظار حتى صيف 2021، لضم مهاجم باريس سان جيرمان.

Advertisements

وواصلت الصحيفة الإسبانية، أن مستقبل مبابي سيكون محطًا للكثير من التقارير والشائعات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما بات الأولوية الأولى لدى إدارة ريال مدريد في خططها لتدعيم خط هجوم الفريق خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكملت الصحيفة، أن إدارة باريس سان جيرمان لن تٌفرط في خدمات اللاعب بنهاية الموسم الحالي، حيث يعتبر مسؤولو باريس أن مبابي هو القطعة الأبرز في مشروع النادي خلال الأعوام المقبلة، علمًا بان عقد اللاعب ينتهي في 2022.

واختتمت، أن بيريز سيعمل على إقناع مبابي بعدم تمديد عقده مع الفريق، حتى تضطر إدارة باريس سان جيرمان في بيعه خلال صيف 2021، والحصول على قيمة مادية جراء رحيله، بدلًا من رحيله مجانًا بنهاية عقده، وذلك حال رفض مسؤولو سان جيرمان رحيله خلال الصيف المقبل.