رياضة | عاجل- الكشف عن موقف اتحاد الكرة من قيد كهربا في قائمة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- الكشف عن موقف اتحاد الكرة من قيد كهربا في قائمة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد شوبير إن اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري وافقت على قيد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الجديد في قائمة الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف شوبير خلال برنامجه مع شوبير والذي يذاع عبر إذاعة أون سبورت :"تم التأكد بأن كهربا ليس على ذمة أي ناد في مصر أو خارجها ، وبالتالي سيتم قيده في قائمة الأهلي عقب قيام إدارة النادي الأحمر بإرسال العقود إلى اتحاد الكرة".

وتابع :"اتحاد الكرة أكد على أن اللاعب ليس مقيدًا في قائمة الزمالك وهو ما أكده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ورافق على قيد اللاعب في صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي".

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وزاد :" اتحاد قال بأن تعاقد الأهلي مع اللاعب سليم، أما عن البطاقة الدولية، فعندما يأتي الأهلي لقيد اللاعب سنوافق، وسنخاطب نادي أفيس البرتغالي لكي يتم قيد اللاعب".

وواصل :"في حالة عدم قيام نادي أفيس بعدم إرسال البطاقة الدولية، سنخاطب "فيفا" لاستخراج بطاقة مؤقتة لكي يكون من حق كهربا اللعب في صفوف الأهلي بمجرد وصول البطاقة المؤقتة".

وأتم حديثه :"الأهلي محتاج جدًا لكهربا، والأهلي أنهى كافة مستحقات نادي أفيس البرتغالي، وفي يوم ١ من يناير المقبل سيسجل كهربا لأنه في أشد الاحتياج سواء محليًا أو إفريقيًا بعد إصابة رمضان صبحي".