رياضة | تقديم مباريات الجولة الأخيرة لمجموعة بحرى بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقديم مباريات الجولة الأخيرة لمجموعة بحرى بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الإتحاد المصري لكرة القدم تقديم مواعيد مباريات الاسبوع الحادي عشر الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى للقسم الثاني، لتقام يوم الإثنين القادم بدلاً من يوم الثلاثاء، وذلك بسبب احتفالات رأس السنة الميلادية.

ومن المقرر أن تشهد تلك الجولة مواجهات، فاركو مع بلدية المحلة،غزل المحلة مع الأوليمبي،دكرنس مع بيلا، الحمام مع كفرالزيات،المنصورة مع الرجاء، دمنهور مع أبو قير.

نتائج الجولة الماضية

فازفريق غزل المحلة على فريق بيلا بخمسة أهداف نظيفة سجل الأهداف خالد الاخميمى ومحمد فتح الله و عبده يحيى وخالد رسلان ويحيى حامد.

وفاز فريق المنصورة على فريق مالية كفر الزيات بهدفين نظيفين سجلها محمد جمال الدقى و أحمد هريسة.

Advertisements

وفاز فريق الحمام على فريق الأوليمبي بهدفين مقابل هدف سجل هدفين الحمام كاستيلو ومحمود أبو جودة وسجل هدف الأوليمبي، محمد كريسبو.

وفاز فريق بلدية المحلة على فريق دكرنس بهدف أحمد رفعت، وتعادل فريق دمنهور مع فريق الرجاء بهدف لكل منهما تقدم عمار شرف الدين لدمنهود وتعادل محمود قرنى للرجاء، وتعادل بين فريق أبو قير مع فاركو بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 22 نقطة

2- غزل المحلة 20 نقطة

3- الرجاء 16 نقطة

4- دمنهور 15 نقطة

5- بلدية المحلة 15 نقطة

6- الحمام 14 نقطة

7-دكرنس14 نقطة

8- أبو قير 13 نقطة

9-المنصورة13 نقطة

10- الأوليمبي 11 نقطة

11- مالية كفر الزيات 4 نقاط

12- بيلا 4 نقاط