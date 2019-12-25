رياضة | الأهلي يتمسك بنجمه ويرفض رحيله في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتمسك بنجمه ويرفض رحيله في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف عمار حمدي، لاعب وسط الفريق من رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لا نية لرحيل عمار حمدي عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات إذاعية، "عمار حمدي، من الأسماء التي أبدى الجهاز الفني تمسكه بتواجدها في الفريق، وقد يكون له دوراً في الفترة المقبلة ولن نفرط في خدمات اللاعب".

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وأشار إلى أن هناك جلسة سوف تعقد عقب مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، والتي ستقام يوم السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك لتحديد موقف اللاعبين الراحلين في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة.

وتابع، "من سيرحل عن الأهلي في الفترة الشتوية سيكون على سبيل الإعارة، ولن نبيع أحد إلا إذا كان العرض مغريا".

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في آخر مبارياته في الدوري المصري الممتاز، أمام الاتحاد السكندري برباعية نظيفة.