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شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ معدل تهديفي لـ رونالدو في آخر 10 سنوات والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي عام 2019 بأسوأ معدل تهديفي له بالعقد الأخير.
حيث استطاع رونالدو من تسجيل 39 هدفًا فقط على مدار أشهر العام الجاري.
ويعد ذلك الرقم هو الأسوأ للنجم البرتغالي، منذ عام 2009، بعد تسجيلة 29 هدف فقط.
بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن أفضل معدل تهديفي لكريستيانو رونالدو في عام 2013، عندما استطاع تسجيل 69 هدفًا.
وجاءت قائمة الهدافين في عام 2019 كالتالي:
1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، 54 هدفًا.
2- الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، 50 هدفًا.
3- الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، 44 هدفًا.
4- الإنجليزي رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، 41 هدفًا.
5 – البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، 39 هدفًا.
في حين كان المعدل التهديفي لكريستيانو رونالدو، على مدار الأعوام الماضية، كالتالي:
موسم 2009 - 29 هدفًا. (مانشستر يونايتد وريال مدريد)
موسم 2010 - 46 هدفًا. (ريال مدريد)
موسم 2011 – 60 هدفًا. (ريال مدريد)
موسم 2012- 63 هدفًا. (ريال مدريد)
موسم 2013- 69 هدفًا. (ريال مدريد)
موسم 2014- 61 هدفًا. (ريال مدريد)
موسم 2015- 57 هدفًا. (ريال مدريد)
موسم 2016- 55 هدفًا. (ريال مدريد)
موسم 2017- 53 هدفًا. (ريال مدريد)
موسم 2018 – 49 هدفًا. (ريال مدريد ويوفنتوس)
موسم 2019 - 39 هدفًا. (يوفنتوس).
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