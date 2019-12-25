- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال ستهدف بالتعاقد مع ديمبلي في يناير والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي أرسنال الإنجليزي يسعى لضم المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي، نجم هجوم نادي ليون الفرنسي في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، والتي تفتح أبوابها بعد أيام قليلة.
وبحسب شبكة bein sports فرنسا، نقلاً عن le10sports ، تستهدف إدارة الجانرز مهاجماً جديداً للفريق في الميركاو القادم، تحسباً لرحيل أحد الثنائي أليكسندر لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانج، لا سيما الأخير الملوب من ريال مدريد وبرشلونة.
واستطاع ديمبلي إحراز 10 أهداف خلال 18 مباراة خاضها مع ليون في الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث يبلغ من العمر 23 عاماً، وتبلغ قيمته التسويقية الحالية حوالي 40 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركيت.
وسيواجه أرسنال غداً فريق بورنموث خارج قواعده بملعب فيتاليتي، في الجولة الـاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل أرسنال المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، من خلال 18 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وخسر مثلها وتعادل في 8 لقاءات.
كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال ستهدف بالتعاقد مع ديمبلي في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.