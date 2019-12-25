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أرسنال ستهدف بالتعاقد مع ديمبلي في يناير

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي أرسنال الإنجليزي يسعى لضم المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي، نجم هجوم نادي ليون الفرنسي في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، والتي تفتح أبوابها بعد أيام قليلة.

وبحسب شبكة bein sports فرنسا، نقلاً عن le10sports ، تستهدف إدارة الجانرز مهاجماً جديداً للفريق في الميركاو القادم، تحسباً لرحيل أحد الثنائي أليكسندر لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانج، لا سيما الأخير الملوب من وبرشلونة.

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واستطاع ديمبلي إحراز 10 أهداف خلال 18 مباراة خاضها مع ليون في الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث يبلغ من العمر 23 عاماً، وتبلغ قيمته التسويقية الحالية حوالي 40 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركيت.

وسيواجه أرسنال غداً فريق بورنموث خارج قواعده بملعب فيتاليتي، في الجولة الـاسعة عشرة من الممتاز.

ويحتل أرسنال المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، من خلال 18 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وخسر مثلها وتعادل في 8 لقاءات.

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