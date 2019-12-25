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ليستر سيتي يقترب من مدافع يوفنتوس

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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الأربعاء 25 ديسمبر 2019

دانيلي روجاني

ذكرت تقارير إيطالية، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي إقترب من ضم قلب دفاع نادي يوفنتوس الإيطالي دانيلي روجاني، في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

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وأفادت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن يوفنتوس سيتلقى عرضاً رسمياً في غضون أيام قليلة، لضم صاحب الـ 24 عاماً.

وتقلصت حظوظ روجاني في المشاركة مع يوفنتوس، منذ قدوم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لصفوف السيدة العجوز مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة للمدافع التركي ميري ديمرال.

ويرتبط روجاني بقوة، بمغادرة يوفنتوس في الميركاتو الشتوي، مع إهتمام العديد من الأندية الإنجليزية بخدماته، وعلى رأسها أرسنال ومانشستر يونايتد وليستر سيتي.

في المقابل يسعى فريق الثعالب بقيادة بريندان رودجرز لتقوية فريقه الحالي، لمواصلة مطاردة على صدارة ، حيث يلتقي الفريقان غداً في قمة الجولة الـ 19.

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