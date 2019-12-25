شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدافعين على رادار مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل 3 مدافعين على رادار نادي مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، إذ يسعى لتعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل. وحسب صحيفة «تيليجراف» البريطانية، يأمل «جوارديولا» في إضافة مدافع جديد لفريقه خلال عام 2020، فيما وضع قائمة بثلاثة لاعبين محتملين يمكنهم الانضمام للفريق. ودخل قائمة «جوارديولا» كل من ناثان أكي، مدافع بورنموث الإنلجيزي، وباو توريس، مدافع فياريال الإسباني، بالإضافة إلى روبن دياس، مدافع بنفيكا البرتغالي.

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