شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقيد «البدري» في قائمة البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي، بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة، على قيد محمود البدري الظهير الأيسر الصاعد للفريق، في قائمة الفريق للبطولة العربية، وذلك بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب في مباريات الفريق السابقة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فإن تلك الخطوة جاءت في إطار حرص النادي على تدعيم هذا الجانب قبل مباريات الفريق القادمة بالبطولة.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في ذهاب دور الـ8 «ربع النهائي» للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ملعب الأخير بالإسكندرية.
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