شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من مباراة إنبى وحرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين إنبى وحرس الحدود بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إطار فاعليات الجولة العاشرة للدورى ، فى شوط متوسط المستوى فشل فيه الفريقان فى السيطرة على منطقة المناورات ولم تسنح أى فرصة على المرميين باستثناء بعض الكرات من جانب عبد اللطيف جريندو مهاجم حرس الحدود الذى بذل مجهودا كبيرا فى منطقة الوسط قابله دفاع محكم من المارد البترولى عن طريق رامى صبرى وأسامة جلال ، فى المقابل لم يظهر محمد شريف مهاجم إنبى الذى ينافس على لقب هداف الدورى فى الموسم الحالى بأى خطورة على مرمى احمد السعدنى حارس مرمى الحدود .

أعلن حلمي طولان المدير الفني لإنبي، عن تشكيل فريقه الرئيسي وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: على فوزي وأسامة جلال، ورامي صبري وصلاح سليمان.

خط الوسط: كريم فؤاد وعبد الرحمن عماد، وعبد الرحمن عامر ومحمد بسيوني.

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود قاعود.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: عمرو حسام وزياد كمال، وحميد ماو وأحمد شكري، وأحمد العجوز وعمر بسام.

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أما تشكيل الحرس جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد السعدني:

خط الدفاع: خالد سامي وحسن مجدي، وأحمد حمزة وعبدالله جمعة.

خط الوسط: مصطفى جمال ومصطفى الزناري، ومحمد أسامة وأنتوني لوكاسا.

خط الهجوم: أحمد شرويدة ومحمد جريندو

ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 لقاءات وخسر مثلهم وتعادل فى مباراة وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.