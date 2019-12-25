شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل إلى ندولا الزامبية استعدادا لمواجهة زيسكو .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الزمالك الي مدينة ندولا الزامبية منذ قليل ، استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي المقرر لها السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.



بعثة الزمالك تصل زامبيا

وأنهي الثنائي هاني زادة عضو المجلس الأبيض ورئيس بعثة الفريق في زامبيا، وأيمن حافظ المنسق العام للفريق كافة الإجراءات الخاصة بوصول اللاعبين وانتقالهم الي فندق الإقامة وتذليل كافة العقبات التي قد يتعرض لها اللاعبون منذ الوصول وحتي موعد المغادرة عقب المباراة.

وكانت بعثة الزمالك قد تأخرت في الوصول الي زامبيا لمدة ساعتين إلا ربع، حيث كان من المفترض أن تصل طائرة الفريق 12 ظهر اليوم، إلا أنه تم تعديل موعد الوصول الي 1:45 عصر اليوم.



بعثة الزمالك تصل زامبيا

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك أن سبب تأخر وصول طائرة الفريق هو ظروف الطيران الأثيوبي حيث تأخرت طائرة الفريق في الإقلاع من أديس أبابا لمدة ساعتين الا ربع.

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وتوجهت بعثة الزمالك في الساعات الاولي من صباح اليوم الي زامبيا عن طريق ترانزيت الي أديس أبابا فى رحله تستغرق ثلاث ساعات ونصف ومنها الي إلى مدينه ندولا الزامبية، لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت المقبل في مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، مصير إقامة تدريب الفريق اليوم في زامبيا عقب وصول البعثة ورفض المدير الفني اتخاذ قرارا نهائيا بخوض المران من عدمه، بسبب الحالة البدنية للاعبين عقب رحلة السفر الطويلة من القاهرة الي زامبيا.



بعثة الزمالك تصل زامبيا

وضمت قائمة اللاعبين في بعثة الزمالك كل من : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.