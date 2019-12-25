شكرا لقرائتكم كيف احتفلت صفحة الأهلي بأعياد الكريسماس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت صحفة نادى الأهلى على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بأعياد الميلاد "الكريسماس" فى اوروبا. وعلقت صفحة الأهلى على صورة اللاعب محمد مجدى افشة بزى بابا نويل وقالت:نتمنى لكم احتفالات كريسماس سعيدة وصل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي القاهرة فجر غد الخميس استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. Advertisements ويخوض بلاتينيوم الزيمبابوي تدريباته مرتين في القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي القادمة. والجدير بالذكر، أن الأهلي يمتلك 3 نقاط بالمركز الثاني بترتيب المجموعة بالتساوي مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلي التونسي الترتيب بـ6 نقاط.

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