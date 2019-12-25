شكرا لقرائتكم منح جائزة القائد الأولمبي المتميز لسلطان بن فهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت اللجنة الأولمبية السعودي منح جائزة القائد الأولمبي المتميز للأمير سلطان بن فهد رئيس اللجنة السابق، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة يوم الأربعاء. وأشارت اللجنة الأولمبية إلى منح الأمير سلطان بن فهد جائزة القائد الأولمبي المتميز جاء نظير جهوده لخدمة الرياضة السعودية إبان رئاسته للجنة. وتولى الأمير سلطان بن فهد رئاسة اللجنة الأولمبية السعودية في العام 1999 وحتى العام 2011، وحققت الرياضة السعودية خلال تلك الفترة ميداليتين أولمبيتين، وهما فضية سباق 400 متر في أولمبياد سيدني 2000 والتي حصل عليها هادي صوعان، وكذلك خالد العيد الذي فاز بفضية قفز الحواجز بذات النسخة.

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