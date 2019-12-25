ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك.. وقائمة الهدافين

كتب: ضياء السقا

واصل نادي الزمالك نزيف النقاط ليقع في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ونجح الإنتاج في الحفاظ على نظافة شباكه، رغم ضغط الزمالك منذ بداية المباراة، حيث أهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة.

وكان الأهلي قد اكتسح الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

افتتح الأهلي مهرجان أهدافه في الدقيقة 45 من الشوط الأول عن طريق أحمد الشيخ، وفي الشوط الثاني أحرز محمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 54.

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كما أضاف المغربي وليد أزارو الهدف الثالث للأهلي في شباك الاتحاد في الدقيقة 66، قبل أن يضيف التونسي علي معلول الهدف الرابع للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

ترتيب الدوري

وبلك تربع الأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، يليه المقاولون وصيفا بـ22 نقطة من 10 لقاءات، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 محتلاً المركز الثالث، والزمالك رابعا بـ15 نقطة، والإنتاج خامسا بنفس الرصيد.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر عبدالله السعيد القائمة بـ8 أهداف، يليه محمد شريف بـ 7 أهداف، وحسام حسن ووليد سليمان في المركز الثالث بـ5 أهداف لكل منهما، ورمضان صبحي وعمرو الحلوان ومحمد سالم ومحمد رزق في المركز الرابع بـ4 أهداف لكل منهم، ومصطفى محمد وحسين الشحات في المركز الخامس بـ3 أهداف لكل منهما.