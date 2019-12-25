شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : هل أغلق الاهلي ملف التعاقد مع إليكي في يناير المقبل ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال ملف تدعيم هجوم الأهلي من أهم الملفات والقضايا التي تشغل اهتمام وتفكير ملايين الأهلاوية خاصة وأن قطاع كبير من جمهور الفريق يرى أن تدعيم الدفاع هو الأهم حالياً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويترقب الجمهور الأهلاوي مصير مفاوضات الاهلي لتدعيم هذا المركز الهام خاصة وأن هناك من ذهب إلى أن الاهلي أغلق ملف التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري وبدأ يبحث عن بدائل بدعوى تعثّر الصفقة ، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

س: هل هناك جدل في الاهلي حول تدعيم الدفاع أم الهجوم فعلاً؟

ج: ليس جدلاً..كان إقتراحاّ منذ عدة اسابيع بالتعاقد مع مدافع وتحديداً أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الأنجليزي وطرح أصحاب هذا الإقتراح فكرة ضم مدافع للفريق بدلاً من مهاجم خلال إنتقالات يناير لكن السويسري رينيه فايلر لا يقتنع بهذا الغقتراح وطالب بضرورة ضم مهاجم للفريق في يناير وليس مدافع.

س:هل حسم الاهلي الصفقة الهجومية في يناير؟

ج:لم تُحسم بشكل رسمي حتى الأن ، فمسئولو القلعة الحمراء مازالوا يتفاوضون لتدعيم هذا المركز.

س: من هم أقوى المُرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في يناير؟

ج:المُرشح الأقوى لدعم الهجوم مازال النيجيري بليسنج إليكي ليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري.

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س: وماذا عن المفاوضات مع النيجيرى أنتونى أوكبوتو مهاجم الاتحاد المنستيرلى التونسي؟

ج: هو أحد المُرشحين للأهلي ..تم طرح اسمه من قبل أحد وكلاء اللاعبين لكنه يأتي في المرتبة الثانية وربما الثالثة بعد إليكي ، لأن مهاجم لوزيرن السويسري هو المُرشح الأول والثاني لتدعيم الفريق.

س: هل طلب فايلر ترشيح بدائل حال فشل مفاوضات إليكي؟

ج: لا ..لم يطلب بدائل لأنه يرغب في ضم النيجيري إليكي.

س: لماذا لم تتم حسم الصفقة حتى الأن.

ج: هناك بعض الصعوبات المالية التى مازالت تؤجل الحسم بشكل رسمي.

س: هل أغلق الاهلي ملف ضم إليكي بسبب هذه الصعوبات؟

ج: لا..الصفقة مازالت مفتوحة والاهلي يرغب في ضمّها ورغم هذه الصعوبات يبقي إليكي هو المُرشح الأقوى والأهم للأهلي.