شكرا لقرائتكم خبر عن "طيارة" أول الراحلين عن المصرى فى الميريكاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مصطفى سلامة الشهير بـ"طيارة " مدافع المصرى البورسعيدى أول الراحلين عن الفريق البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل .

وقد خرج طيارة من حسابات إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى تماما، ولم يشارك مع الفريق فى أى مباراة منذ انطلاق المسابقة وهو ما جعله يبحث عن عرض للانتقال إليه فى يناير.

يذكر أن المصرى يحتل المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وأربعة هزائم ويعد الموسم الحالى الأسوأ للفريق البورسعيدى منذ خمس مواسم من حيث البداية.

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ويستعد لمواجهة طلائع الجيش اليوم فى الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز ويبحث عن تحقيق الفوز للتقدم خطوة فى جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يعقد إيهاب جلال جلسة مع سمير حلبية رئيس النادى المصرى لإطلاعه على ملف الراحلين عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية، بالإضافة لتحديد طلباته الفنية فى ظل الحاجة الماسة لبعض النجوم لتدعيم الصفوف، خاصة أن الفريق مقبل على المنافسة فى العديد من البطولات على رأسها الكونفيدرالية الأفريقية وكأس مصر.

ورغم الموقف الصعب الذى يمر به الفريق فى الوقت الحالى بجدول الدورى إلا أن جماهير بورسعيد مازالت تعقد آمالا كبيرة على إيهاب جلال لتجاوز المحنة والتقدم خطوة فى جدول الترتيب مع تحقيق الفوز على طلائع الجيش اليوم.

وسيقوم المصرى باستكمال معسكره المغلق عقب لقاء طلائع الجيش للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة بيراميدز فى الجولة الثالثة من الكونفيدرالية والتى يسعى فيها الفريقان للخروج بنتيجة إيجابية خاصة وأنهما اقتربا سويا من الصعود لدور الثمانية بعدما نجحا فى الفوز فى اللقاءين الماضيين وتحقيق العلامة الكاملة بست نقاط ويتبقى لهما 4 نقاط من الأربع مباريات المتبقية لضمان الصعود بشكل رسمى.