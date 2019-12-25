شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إقامة سوبر الأهلى والزمالك فى فبراير.. لكن لم نحدد المكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه يتم بحث إقامة السوبر المصرى، الذى يجمع الأهلى بصفته بطل الدورى للموسم المنقضى والزمالك بطل كأس مصر خلال شهر فبراير المقبل.

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اتحاد الكرة يبحث عن مكان لإقامة السوبر المصري

وتابع مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه إلى الآن لم يتم تحديد مكان إقامة السوبر المصرى، وهو ما يتم التجهيز له خلال الفترة المقبلة لحسم الأمر بتحديد الموعد النهائى للسوبر المصرى، سواء بإقامته داخل القاهرة أو خارجها كما هو الحال فى مباريات السوبر فى السنوات الأخيرة، التى أقيمت بالإمارات وحققت نجاحا كبيرا، أم إقامته داخل مصر كما تم فى مباراة الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر الأخيرة التى أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية وفاز الأحمر باللقب بالفوز بنتيجة 3 / 2.

وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك ستقام فى أبو ظبى خلال شهر فبراير المقبل كعادتها فى السنوات الأخيرة، حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصرى فى الإمارات والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وأبرزها مباريات الأهلي ضد الزمالك والأهلي ضد المصري، حيث يرتبط البلدان بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى الفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطني الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشرت الصحيفة الإماراتية تقريرا عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه: "في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل.. وسبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدى".