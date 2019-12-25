شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف النسر النيجيرى من عرض الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة، موقف النيجيرى بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسرى، من الانتقال لصفوف النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد الاتصالات التى تمت على مدار الأيام الماضية بين اللاعب وأكثر من مسئول بالقلعة الحمراء.

ويواصل النادى الأهلى مفاوضاته لحسم صفقة مهاجم لوزيرن السويسرى بشكل رسمي ولا تزال المفاوضات جارية حتى الآن بسبب بعض الأمور التي مازال يتم الاتفاق عليها حالياً وتواصل اللاعب مع مسئولي ناديه للحديث عن عرض النادي الأهلي بخلاف اتصالاته الأخيرة مع عدة مسئولين في القلعة الحمراء، بعدما أصر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على التعاقد مع مهاجم وليس مدافع خلال فترة الانتقالانت الشتوية المقبلة، لقناعته بأن خط الهجوم يحتاج تدعيم فى الفريق.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اقتراحاً داخل الأهلى بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم خلال يناير المقبل باعتبار أن خط الدفاع يُعانى فى الفريق بسبب الإصابات المتتالية، كما أن الفريق يضم حلول هجومية كثيرة مُتمثلة فى وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن ومعهم آخرين يُجيدون زيارة شباك المنافسين أمثال أجايى ورمضان صبحى وحسين الشحات ووليد سليمان.

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وعلم "سوبر كورة" أن فايلر أصر على موقفه وطلب التعاقد مع مهاجم يدعم الفريق فى يناير المقبل، على أن يتم تأجيل تدعيم الدفاع للصيف الجارى لذا كثّف مسئولو النادى مفاوضاتهم مع المهاجم النيجيرى إليكى للتعاقد معه فى يناير حيث يتبقى للأهلى مكانا شاغرا فى القائمة بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا.

ومن المقرر أن يحسم مصير صفقة مهاجم نادي لوزيرن السويسري خلال الأيام المقبلة لتحديد إمكانية قيده في قائمة الأهلي المحلية والأفريقية مع فتح باب القيد المحلي في الأول من يناير المقبل.