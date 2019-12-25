سوبر كورة يكشف موقف النسر النيجيرى من عرض الأهلى

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وكانت الفترة الماضية قد شهدت اقتراحاً داخل الأهلى بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم خلال يناير المقبل باعتبار أن خط الدفاع يُعانى فى الفريق بسبب الإصابات المتتالية، كما أن الفريق يضم حلول هجومية كثيرة مُتمثلة فى وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن ومعهم آخرين يُجيدون زيارة شباك المنافسين أمثال أجايى ورمضان صبحى وحسين الشحات ووليد سليمان.
وعلم "سوبر كورة" أن فايلر أصر على موقفه وطلب التعاقد مع مهاجم يدعم الفريق فى يناير المقبل، على أن يتم تأجيل تدعيم الدفاع للصيف الجارى لذا كثّف مسئولو النادى مفاوضاتهم مع المهاجم النيجيرى إليكى للتعاقد معه فى يناير حيث يتبقى للأهلى مكانا شاغرا فى القائمة بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا.
ومن المقرر أن يحسم مصير صفقة مهاجم نادي لوزيرن السويسري خلال الأيام المقبلة لتحديد إمكانية قيده في قائمة الأهلي المحلية والأفريقية مع فتح باب القيد المحلي في الأول من يناير المقبل.
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