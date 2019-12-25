شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب صاعد يصيب وليد أزارو فى مران الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى للإصابة خلال مران الفريق، اليوم الأربعاء، والمقام على ملعب التتش بمقر الجزيرة، وجاءت إصابة أزارو عبارة عن كدمة قوية فى القدم بعد التحام قوى مع زميله محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب وخرج أزارو من المران، حيث خضع لفحص طبى وعاد بعدها لاستكمال المران بشكل طبيعى.

واستأنف الأهلى تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندرى أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى يوم السبت المقبل على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

وكانت وسائل الإعلام المغربية قد سلطت الضوء على تألق أزارو فى مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى التى أقيمت أمس الأول ، الأثنين، باستاد القاهرة، فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ضمن منافسات الدورى العام، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة ليغرد منفرداً بالصدارة برصيد 24 نقطة.

وكتب موقع "اليوم 24"، "بعد ثوان من دخوله.. أزارو يضع بصمته فى رباعية الأهلى المصرى"، وقال "وضع الدولى المغربى وليد أزارو، لاعب الأهلى المصرى، بصمته في انتصار فريقه العريض برباعية نظيفة مساء الاثنين، على ضيفه الاتحاد السكندرى، وبالرغم من دخوله بديلا خلال الشوط الثاني من عمر المباراة، إلا أن ازارو تمكن من توقيع ثالث أهداف اللقاء، بعد دقيقة واحدة من دخوله".

أما موقع "البطولة" فكتب "أزارو يسجل من أول لمسة.. والأهلى يطير بالعلامة الكاملة فى الدورى المصرى"، وقال "قضى النادى الأهلى على منافس جديد فى الدورى المصرى، كان الأقرب على مستوى الترتيب هو الاتحاد السكندرى، بانتصار ساحق برباعية نظيفة لحساب الجولة العاشرة من المسابقة"، موضحاً أن الأهلى كان فى أفضل حالاته الفنية خلال اللقاء، مضيفاً، أن وليد أزارو نجح فى تسجيل الهدف الثالث للنادي الاهلي من أول لمسة بعد مشاركته "بديلاً" فى المباراة.