شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت لتايم سبورت: لا يوجد جدل فى الاهلى بشأن صفقات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، أن النادى الأهلى ليس به جدل بين لجنة التخطيط، والجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر بشأن صفقات يناير، إلا أن هناك طرح وجهتى نظر.

وأضاف شلتوت، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط يرى أنه يمكن تعليم المدافعين الموجودين فى الفريق حالياً وتحسين مستوى البعض منهم، فى الوقت الذى يرى فيه بعض أعضاء اللجنة أن نستقطب مدافع دولى، كما أن فكرة محسن صالح موازية لنفس فكرة فايلر، وهى الشغل الفنى على ياسر إبراهيم، حتى يصل إلى المستوى المطلوب.

وفيما يخص المهاجم فإن فايلر مقتنع بإمكانيات الأفريقى إليكى، حيث إن المدير الفنى سبق وتولى تدريب اللاعب إليكى فى نفس الوقت الذى يتم التفاوض مع مهاجم أفريقى آخر، دون الإفصاح عن اسمه داخل القلعة الحمراء.

وكشف شلتوت أنه من المتوقع أن يعقد جلسة الأحد المقبل بين الجانب التدريبى بقيادة فايلر ولجنة التخطيط بقيادة محسن صالح لإنهاء هذه الملفات.

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وتحدث شلتوت عن معاناة نادى الزمالك فى الفترة الحالية، وقال إن سببها أن "كلام اللاعبين كتير، وأيمن يونس قال إن المشكلة إدارية، وأنا أنضم لذلك، وأفضل شىء فعله كارتيرون هو عدم تغيير أسلوب اللاعبين، وعلى مستوى حمدى النقاز وهروبه فالفريق لا يقف على أحد، وعلى إدارة النادى الاستعانة بالناشئين، طالما النقاط متاخرة، فأولاد النادى قادرين على تعويض الفارق".

وتعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح اجتماعًا الأسبوع المقبل بعد عودة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى من فرنسا، حيث عاد بيبو اليوم للقاهرة قادمًا من فرنسا، حيث تواجد هناك فى رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريبًا.

وتناقش لجنة التخطيط بالأهلى عدة أمور خاصة بقطاع الكرة منها العروض التى تلقاها النادى لأكثر من لاعب مؤخرًا وأمور أخرى خاصة بصفقة الفريق فى يناير المقبل، حيث سيضم الأهلى مهاجمًا بعد التعاقد مع كهربا.

وينتظر محمود الخطيب عدد من الملفات المعلقة داخل النادى الأهلى، أبرزها تحديد اللاعبين الراحلين والصفقة الأفريقية المنتظر إبرامها فى يناير المقبل.