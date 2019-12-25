شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى استعدادا لـ بلاتينيوم.. محاضر 30 دقيقة بين فايلر واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعى، والذى يقام ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار أستعدادات الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوى.

وحرص فايلر على الاجتماع بلاعبيه لمدة 30 دقيقة قبل انطلاق المران للحديث عن المباراة المقبلة أمام بلاتينيوم الزيمبابوى، وعن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة التى سيخوضها المارد الأحمر مساء السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا.

واكتفى لاعبو الذين شاركوا فى مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة فى الدورى الممتاز؛ بأداء تدريبات بدنية واستشفائية على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة .

وأدى اللاعبون المشاركون في مباراة الاتحاد السكندري تدريبات استشفائية في الملعب تحت إشراف توماس بينيكل مدرب الأحمال تجنبا لعدم اجهادهم.

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وكان محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى قد أكد أن الجهات الأمنية، وافقت بشكل رسمى، على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى المقرر لها فى الساعة التاسعة مساء السبت المقبل بملعب استاد السلام، بلاتينيو ستارز ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرجان "تلقينا خطاباً رسميا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلى وبلاتينيوم، وتابع "من المقرر أن أن تتولى شركة تذكرتي بيع تذاكر الدخول الخاصة بالمباراة".

وجدير بالذكر أن الأهلي يمتلك 3 نقاط بالمركز الثاني بترتيب المجموعة بالتساوي مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلي التونسي الترتيب بـ6 نقاط.

وأغلق الاهلي ملف بطولة الدوري عقب الفوز على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز والتى أستعاد الفريق بعدها قمة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.