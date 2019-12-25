شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية رامى ربيعة لمباراة بلاتينيوم فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جاهزية رامى ربيعة، مدافع الفريق لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف الجهاز الفنى أن اللاعب تواجد بشكل تدريجى فى تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية، بعدما شارك بشكل قوى فى الجزء البدني بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية.

وأوضح أن الجهاز الفني اطمأن على جاهزية اللاعب بعد مشاركته بقوة في مران الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة ، موضحاً أن الجهاز الفني فضّل أراحتح اللاعب من مواجهة الأتحاد الأخيرة حتى لا تتجدد إصابته وتقرر إعفاؤه منها ليون جاهزاً لمباراة بطل زيمبابوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

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وكان محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي قد اكد أن الجهات الأمنية، وافقت بشكل رسمي، على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي المقرر لها في الساعة التاسعة مساء السبت المقبل بملعب استاد السلام، بلاتينيو ستارز ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرجان "تلقينا خطاباً رسميا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ، وتابع "من المقرر أن أن تتولى شركة تذكرتي بيع تذاكر الدخول الخاصة بالمباراة".

والجدير بالذكر، أن الأهلي يمتلك 3 نقاط بالمركز الثاني بترتيب المجموعة بالتساوي مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلي التونسي الترتيب بـ6 نقاط.

وأغلق الأهلى ملف بطولة الدورى عقب الفوز على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز والتى أستعاد الفريق بعدها قمة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.