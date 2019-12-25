الامارات | بالفيديو.. مرتضى منصور: “القفل في الشبكة”.. وما يفعله عبد الحفيظ مع الزمالك “كُفر”

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مرتضى منصور: “القفل في الشبكة”.. وما يفعله عبد الحفيظ مع الزمالك “كُفر” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، النار على مدير فريق النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، ورئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، بعد تعادل فريقه أمام الانتاج الحربي في الدوري المصري بدون أهداف، موضحاً أن ما يفعله الأثنين مع نادي الزمالك “كفر”، مشيراً إلى انهم يستخدمون السحر لإسقاط نادي الزمالك.

وقال رئيس النادي في أول تصريح بعد التعادل مساء أمس في فيديو نشره موقع “بطوط” الرياضي المصري: “ما يفعله سيد عبد الحفيظ كُفر، وما يفعله ممدوح عباس والعتال، ولن أفعل مثلهم، لو لعبنا يومين مش هنجيب أهداف، أدي القفل في الشبكة، القرآن المقلوب، لن ألجأ لأساليبهم هم يفوز بهذه الطريقة، مفيش رياضة كده، فايلر مدرب الأهلي غير مصدق نفسه، وانظر إلى سيد عبد الحفيظ عند إحراز أي هدف، دا كفر وادي الشبكة المقفولة في الملعب، كل نادي يلجأ إلى هذه الأساليب بدلاً من شراء لاعبين أو مدربين ويذهب إلى ساحر”.

وكان الزمالك قد خسر نقطتين إضافيتين في مشوار الدوري المصري بعد التعادل الإنتاج الحربي وقبلها سموحه والخسارة من إنبي وهو ما أضعف كثيراً من منافسة الفريق على الدوري المصري”.