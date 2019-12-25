الامارات | تعرف إلى هدافي الأندية في البطولات العالمية الخمس الكبرى عام 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى هدافي الأندية في البطولات العالمية الخمس الكبرى عام 2019 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقفت الكرة الأوروبية قليلاً مع نهاية العام وأعياد الميلاد ومع نهاية المباريات بالجولات الأخيرة اتضح هدافو الأندية في عام 2019 والذي جاء في صدارتها هداف بايرن ميونخ الألماني النجم البولندي ليفاندوفسكي برصيد 48 هدف، وفيما يلي ترتيب صدارة هدافين الأندية في سنة 2019.
وكان ليافندوفسكي، في صدارة هدافي العالم برصيد 54 هدف قبل أن يخطف منه اللقب النجم المغربي لفريق النصر السعودي حمد الله “طالع التفاصيل”
ترتيب هدافي ( الأندية ) في سنة 2019 في البطولات الخمس الكبرى:
1- ???????? البولندي ليفاندوفسكي : 48 هدف
2- ???????? الأرجنتيني ميسي : 45
3- ???????? الفرنسي مبابي : 41
4- ???????? الفرنسي بنزيما : 35
5- ???????????????????????? الإنجليزي ستيرلينج : 33
6- ???????? الأرجنتين أجويرو : 32
7- ???????? السنغالي ماني : 30
8- ???????? الغابوني أوباميانج : 29
8- ???????? الفرنسي بن يادر : 29
8- ???????????????????????? الإنجليزي فاردي : 29
8- ???????? الألماني فيرنر : 29
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