شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» ينتظم في تدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.

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وخضع كهربا لجانب من التدريبات البدنية والتأهيل بشكل منفرد على مدار الأيام الماضية وفقا للبرنامج المحدد له من قبل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت ظهر اليوم الأربعاء، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الموضوع للاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، مساء السبت المقبل، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.