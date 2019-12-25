شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء 7 لاعبين من منتخب إريتريا بعد بطولة «سيكافا» للكبار في أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مسئولو اتحاد شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم «سيكافا» إنه تم اختفاء 7 من أعضاء المنتخب الإريتري الكبار بعد نهاية بطولة سيكافا التي استضافتها أوغندا مؤخرا، بينما عاد باقي أعضاء الفريق عقب نهاية البطولة التي احتل فيها المنتخب الإريترى المركز الثانى.

وأوضح مسئولو سيكافا أنهم يبحثون حاليا عن اللاعبين وأبلغوا السلطات الأوغندية باختفائهم.

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وقال المتحدث باسم الاتحاد روجرز مولندوا: «المعلومات المتاحة لدى تفيد بأن السبعة هربوا، وقد أبلغنا الشرطة بالفعل بجانب اتحاد الكرة الأوغندي والسفارة الإرتيرية».

وأضاف: «نحن نتعاون مع الأطراف المعنية لتحديد مكانهم، وأعتقد أننا سنتمكن من الوصول إليهم».

وتعد هذه هي ثاني مرة هذا العام التي يختفى فيها لاعبو كرة قدم إريتريون أثناء مشاركتهم مع منتخبات بلدهم، حيث فر 5 لاعبين من الفندق الخاص بالمنتخب أثناء مشاركتهم في بطولة سيكافا تحت 20 عاما في شهر أكتوبر الماضي.