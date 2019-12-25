شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور للاعبي الزمالك: أدعمكم.. وأثق في عودتكم بنقاط مباراة زيسكو الزامبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه رسالة دعم لكل لاعبي الفريق قبل سفرهم إلى زامبيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد غادرت مطار القاهرة متوجهه إلى أديس أبابا في رحله تستغرق ثلاث ساعات ونصف بعدها تمكث ترانزيت ساعة ونصف قبل أن تطير إلى مدينه ندولا الزامبيه في التاسعه صباح اليوم، لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت المقبل، في مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قام مرتضى منصور بإجراء اتصال هاتفي باللاعبين عن طريق أحمد زاهر المدير الإداري للفريق، في مكالمة جماعية للفريق من أجل التأكيد على مساندته لهم وأن مجلس الإدارة بالكامل يدعمهم قبل المباراة الهامة أمام زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت المقبل.

وقال مرتضى منصور للاعبين إن عليهم عدم الالتفات لأي انتقادات لهم وأنه يثق في قدرتهم على تخطي تلك النتائج وكامل الدعم لهم منه، ووجه رئيس الزمالك الحديث إلى قادة اللاعبين في الفريق وأصحاب الخبرات للم شمل الفريق قبل المباراة الهامة لمصالحة جماهير الزمالك، والرد على أي انتقادات بأنهم يقاتلون لأداء ما عليهم لولا بعض الظروف الأخرى الموجهة ضد النادي.

وطالب رئيس النادي اللاعبين بالعودة من زامبيا بحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو استعادة اللقب الأفريقي بكامل الدعم للاعبين والجهاز الفني.