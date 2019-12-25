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ليستر سيتي يقترب من مدافع يوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

ذكرت تقارير إيطالية، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي إقترب من ضم قلب دفاع نادي يوفنتوس الإيطالي دانيلي روجاني، في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن يوفنتوس سيتلقى عرضاً رسمياً في غضون أيام قليلة، لضم صاحب الـ 24 عاماً.

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وتقلصت حظوظ روجاني في المشاركة مع يوفنتوس، منذ قدوم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لصفوف السيدة العجوز مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة للمدافع التركي ميري ديمرال.

ويرتبط روجاني بقوة، بمغادرة يوفنتوس في الميركاتو الشتوي، مع إهتمام العديد من الأندية الإنجليزية بخدماته، وعلى رأسها أرسنال ومانشستر يونايتد وليستر سيتي.

في المقابل يسعى فريق الثعالب بقيادة بريندان رودجرز لتقوية فريقه الحالي، لمواصلة مطاردة على صدارة ، حيث يلتقي الفريقان غداً في قمة الجولة الـ 19.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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