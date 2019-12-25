تقارير اسبانية : نيمار يقترب من العودة لصفوف برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

ذكرت تقارير اسبانية اقتراب عودة اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من العودة لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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حيث قالت صحيفة ماركا الاسبانية:" إدارة نادي برشلونة الاسباني تسعي لاستعادة خدمات اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي لتدعيم الخط الهجومي للنادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

بينما قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية الشهيرة:" أن اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لا يزال يريد العودة لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وإذا كان متألقًا سيكون أولوية للنادي الكتالوني أولا يجب تأمين سعره مع بيع اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو المعار لنادي بايرن ميونيخ الألماني وسيتم تحديد سعره من قبل الفيفا بمبلغ قدره 180 مليون يورو، وباريس لن يمانع في بيعه وسيركز على الاحتفاظ باللاعب الدولي الفرنسي كيليان مبابي".

يذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم منتخب البرازيل قد رحل عن صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 وذهب لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بمبلغ قدره 222 مليون يورو