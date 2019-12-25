قلق شديد في ليفربول بشأن إصابة تشامبرلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

ابدي الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي قلقه الشديد بشأن أصابة لاعب وسط الفريق الدولي الإنجليزي تشامبرلين في المباراة النهائية ببطولة كأس العالم للأندية أمام نظيره فريق فلامنجو البرازيلي.

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وقال يورجن كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي:" إصابة تشامبرلين في الكاحل وهذا ما توقعناه حيث إن لديه ثلاثة أربطة خارج الكاحل وأحدها تالف علينا أن نرى مدى سرعة تعافيه. لا أعرف المدة بالضبط. لقد تعرضت لهذه الإصابة من قبل، ولكن ذلك حدث منذ سنوات يمكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت وقد يكون تعافيه سريعًا. علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث".

وأضاف يورجن كلوب مدرب ليفربول:" لن يشارك تشامبرلين معنا يوم الخميس امام ليستر سيتي كما أنه لن يظهر في أي مباراة هذا العام لا توجد أخبار عن إصابة أي لاعب آخر، وهذا نبأ سار. وضع لوفرين وماتيب وفابينيو؟ الجميع في حالة جيدة، ولكنهم ليسوا جاهزين لهذه المباريات".

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح سيواجه نظيره نادي ليستر سيتي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.