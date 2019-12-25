شكرا لقرائتكم سولشاير مستمر بدعم إد وودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل غداً، الخميس، فى جولة "البوكسينج داي" على ملعب "أولد ترافورد" بالجولة الـ 19.
ذكرت شبكة "ESPN"العالمية، إن هناك دعم من إد وودوارد الرئيس التنفيذى لمانشستر يونايتد لأولى جونار سولشاير، وأعرب الأول عن دعمه للمدرب النرويجي، وهما يعملان سويًا للإتفاق على صفقات الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وقال جوليان لورنس خبير الكرة الفرنسية المقرب من مان يونايتد: " في الوقت الحالي، هناك دعم من إد وودوارد للمدرب، إنه لديه ثقة في سولشاير وهما يعملان سويًا على نافذة الانتقالات لشهر يناير".
تابع: "هذا يوضح لك أن النرويجي سوف يكون هنا في مطلع العام الجديد وقيل لي إنه سوف يكون هناك في الصيف بغض النظر عما يحدث، هذا لا يخفي حقيقة أنه لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية".
أوضح: "لقد كانت هناك نتائج وعروض جيدة ضد الأندية الكبرى وشهدنا هذا الموسم بشكل خاص".
إختتم لورنس تصريحاته قائلاً: "إنهم لا يعرفون كيفية الفوز بالمبااريات، فهم ليسوا جيدين بما فيه الكفاية وليس لديهم خطة C أو خطة B، إنها تظهر لك إمكانيات سولشاير في هذه الوظيفة".
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