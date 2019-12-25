شكرا لقرائتكم سولشاير مستمر بدعم إد وودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الدعم النهائي من قبل إد وودوارد الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر للبقاء داخل "أولد ترافورد" خلال الفترة المقبلة، على الرغم من الإنتقادات الشديدة التى تلقاها بعد الهزيمة ضد واتفورد 0-2 بالجولة الـ 18 من مسابقة البريميرليج، وكان اليونايتد قد تعادل ضد إيفرتون بنتيجة 1-1 فى الجولة الـ 17 فيما هزم غريمه التقليدى مانشستر سيتي وتوتنهام وحصد 6 نقاط غالية بالجولتين الـ 15 والـ 16 على الترتيب، الأمر الذى وضع إدارة النادى فى موقف محرج وتم صرف النظر عن فكرة رحيله بعد الانباء التى ترددت حول مغادرته بسبب سوء النتائج وتأخر الفريق بجدول الترتيب، حيث يحتل حالياً المركز الثامن بـ 25 نقطة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل غداً، الخميس، فى جولة "البوكسينج داي" على ملعب "أولد ترافورد" بالجولة الـ 19.

ذكرت شبكة "ESPN"العالمية، إن هناك دعم من إد وودوارد الرئيس التنفيذى لمانشستر يونايتد لأولى جونار سولشاير، وأعرب الأول عن دعمه للمدرب النرويجي، وهما يعملان سويًا للإتفاق على صفقات الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقال جوليان لورنس خبير الكرة الفرنسية المقرب من مان يونايتد: " في الوقت الحالي، هناك دعم من إد وودوارد للمدرب، إنه لديه ثقة في سولشاير وهما يعملان سويًا على نافذة الانتقالات لشهر يناير".

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تابع: "هذا يوضح لك أن النرويجي سوف يكون هنا في مطلع العام الجديد وقيل لي إنه سوف يكون هناك في الصيف بغض النظر عما يحدث، هذا لا يخفي حقيقة أنه لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية".

أوضح: "لقد كانت هناك نتائج وعروض جيدة ضد الأندية الكبرى وشهدنا هذا الموسم بشكل خاص".

إختتم لورنس تصريحاته قائلاً: "إنهم لا يعرفون كيفية الفوز بالمبااريات، فهم ليسوا جيدين بما فيه الكفاية وليس لديهم خطة C أو خطة B، إنها تظهر لك إمكانيات سولشاير في هذه الوظيفة".