شكرا لقرائتكم وليد أزارو يتعرض للإصابة فى مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مران الفريق اليوم الأربعاء، والمقام على ملعب التتش بمقر الجزيرة ، وجاءت إصابة أزارو عبارة عن كدمة قوية في القدم بعد التحام قوي مع زميله محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب وخرج أزارو من المران حيث خضع لفحص طبي وعاد بعدها لاستكمال المران بشكل طبيعي.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت وسائل الإعلام المغربية قد سلطت الضوء على تألق أزارو فى مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى التى أقيمت أمس الأول ، الأثنين، باستاد القاهرة، فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ضمن منافسات الدورى العام، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة ليغرد منفرداً بالصدارة برصيد 24 نقطة.

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وكتب موقع "اليوم 24"، "بعد ثوان من دخوله.. أزارو يضع بصمته فى رباعية الأهلى المصرى"، وقال "وضع الدولى المغربى وليد أزارو، لاعب الأهلى المصرى، بصمته في انتصار فريقه العريض برباعية نظيفة مساء الاثنين، على ضيفه الاتحاد السكندرى، وبالرغم من دخوله بديلا خلال الشوط الثاني من عمر المباراة، إلا أن ازارو تمكن من توقيع ثالث أهداف اللقاء، بعد دقيقة واحدة من دخوله".

أما موقع "البطولة" فكتب "أزارو يسجل من أول لمسة.. والأهلى يطير بالعلامة الكاملة فى الدورى المصرى"، وقال "قضى النادى الأهلى على منافس جديد فى الدورى المصرى، كان الأقرب على مستوى الترتيب هو الاتحاد السكندرى، بانتصار ساحق برباعية نظيفة لحساب الجولة العاشرة من المسابقة"، موضحاً أن الأهلى كان فى أفضل حالاته الفنية خلال اللقاء، مضيفاً، أن وليد أزارو نجح فى تسجيل الهدف الثالث للنادي الاهلي من أول لمسة بعد مشاركته "بديلاً" فى المباراة.