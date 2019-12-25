شكرا لقرائتكم فايلر يعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعقد محاضرة فنيه بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي والذي يقام ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار أستعدادات الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي.

وحرص فايلر على الاجتماع بلاعبيه لمدة 30 دقيقة قبل انطلاق المران للحديث عن المباراة المقبلة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي وعن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة التى سيخوضها المارد الأحمر مساء السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وأكتفى لاعبو الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز؛ اكتفوا بأداء تدريبات بدنية واستشفائية على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة .

وأدى اللاعبون المشاركون في مباراة الاتحاد السكندري تدريبات استشفائية في الملعب تحت إشراف توماس بينيكل مدرب الأحمال تجنبا لعدم اجهادهم.

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وكان محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي قد اكد أن الجهات الأمنية، وافقت بشكل رسمي، على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي المقرر لها في الساعة التاسعة مساء السبت المقبل بملعب استاد السلام، بلاتينيو ستارز ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرجان "تلقينا خطاباً رسميا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم، وتابع "من المقرر أن أن تتولى شركة تذكرتي بيع تذاكر الدخول الخاصة بالمباراة".

والجدير بالذكر، أن الأهلي يمتلك 3 نقاط بالمركز الثاني بترتيب المجموعة بالتساوي مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلي التونسي الترتيب بـ6 نقاط.

وأغلق الاهلي ملف بطولة الدوري عقب الفوز على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز والتى أستعاد الفريق بعدها قمة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.