شكرا لقرائتكم اختبار طبى يحسم مشاركة محمد مجدى مع الإسماعيلى أمام الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الطبى لنادى الإسماعيلى، إجراء محمد مجدى مدافع الإسماعيلى لاختبار طبى لحسم مصيره من المشاركة فى مواجهة الاتحاد السكندرى بعد اصابته بشد فى العضلة الأمامية فى مواجهة المقاولون العرب التى خسرها الدراويش بهدفين دون رد .

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.

وتلقى الإسماعيلى خسارتين على التوالى أمام الأهلى بهدف دون رد ثم المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلاً المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، وخسر الدراويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

وأغلق الإسماعيلى صفحة بطولة الدورى بعد تلقى خسارتين على التوالى ليبدأ الفريق التركيز فى المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر بالبطولة العربية، وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الإسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر.