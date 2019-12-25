شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن عودة كاسونجو رسميا فى هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، موعد اتخاذ مسؤولي القلعة البيضاء، قرارا نهائيا بشأن عودة الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق لصفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل من عدمه.

وأنهى الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، إعارته لصفوف نادي الوداد الرياضي المغربى، قبل موعدها بسبب عدم سداد النادي قيمة عقد اللاعب وكذلك عدم قيده بقائمة الفريق، ليعود المهاجم الكونغولى لحسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الراغب فى تعزيز الخط الأمامى للنادي الأبيض بمهاجم آخر يقوم بالاعتماد عليه بجانب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى فى ظل خروج عمر السعيد من الحسابات الرئيسية للمدرب الفرنسى.

أكد مصدر بالزمالك لـ"الخليج 365"، عقد جلسة ستجمع كاسونجو ووكيل أعماله، مع مسئولي النادي الأبيض، عقب عودة البعثة البيضاء من زامبيا، بعد خوض مباراة زيسكو المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتحسم الجلسة ملف عودة اللاعب لصفوف الزمالك مرة أخرى، وفقا للاتفاقات المنتظر ابرمها بين اللاعب والنادي.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب مجموعته بمسابقة دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط، بعد خوض مباراتين خسر الأولي أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة خارج الديار قبل الفوز بالمواجهة الثانية أمام أول اغسطس الأنجولي بثنائية نظيفة.

ويتصدر مازيمبي الكونغولي مجموعة، الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا برصيد نقاط، يليه الأبيض بـ 3 نقاط، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويأتي أول أغسطس الأنجولي في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

وأنتقل كاسونجو لصفوف الزمالك عام 2017، قادما من نادي الاتحاد السكندري، بعد تقديم مستوي متميز مع زعيم الثغر، لينال إعجاب مسئولي القلعة البيضاء، وينتقل للفريق، لكن خلال مشواره مع الأبيض رحل مرتين على سبيل الإعارة، الأولي لصفوف نادي الوحدة السعودي فى الميركاتو الشتوي لعام 2019، ثم إعارته مرة أخرى لنادي الوداد المغربي فى الميركاتو الصيفي لنفس العام.

وخاض كاسونجو مع الزمالك 47 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 17 هدفا، وساهم فى صناعة 3 أهداف أخري، فيما تلقي 5 بطاقات صفراء خلال مشاركاته مع الفريق الأبيض.