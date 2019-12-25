شكرا لقرائتكم شلتوت عن معاناة الزمالك: كلام اللاعبين "كتير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى عصام شلتوت رئيس تحرير قطاع الرياضة باليوم السابع، أن النادى الأهلى ليس به جدل بين لجنة التخطيط، والجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر، بشأن صفقات يناير، إلا أن هناك طرح وجهتى نظر.

أضاف شلتوت فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط يرى أنه يمكن تعليم المدافعين الموجودين فى الفريق حالياً وتحسين مستوى البعض منهم، فى الوقت الذى يرى فيه بعض اعضاء اللجنة أن نستقطب مدافع دولى، كما أن فكرة محسن صالح موازية لنفس فكرة فايلر، وهى الشغل الفنى على ياسر إبراهيم،حتى يصل إلى المستوى المطلوب .

وفيما يخص المهاجم، فإن فايلر مقتنع بإمكانيات الأفريقى اليكى، حيث أن المدير الفنى سبق وتولى تدريب اللاعب إليكى فى نفس الوقت الذى يتم التفاوض مع مهاجم أفريقى اخر، دون الإفصاح عن اسمه داخل القلعة الحمراء .

وكشف شلتوت أنه من المتوقع أن يعقد جلسة الأحد المقبل بين الجانب التدريبى بقيادة فايلر، ولجنة التخطيط بقيادة محسن صالح لإنهاء هذه الملفات.

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وتحدث شلتوت عن معاناة نادى الزمالك فى الفترة الحالية، وقال أن سببها " كلام اللاعبين كتير"، وأيمن يونس قال أن المشكلة إدارية، وانا انضم لذلك، وأفضل شئ فعله كارتيرون هو عدم تغيير أسلوب اللاعبين، وعلى مستوى حمدى النقاز وهروبه فالفريق لا يقف على أحد، وعلى إدارة النادى الاستعانة بالناشئين، طالما النقاط متاخرة، فأولاد النادى قادرين على تعويض الفارق .

تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح اجتماعًا الأسبوع المقبل بعد عودة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى من فرنسا حيث عاد بيبو منذ قليل للقاهرة قادمًا من فرنسا حيث تواجد هناك حاليًا فى رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريبًا.

وتناقش لجنة التخطيط بالأهلى عدة أمور خاصة بقطاع الكرة منها العروض التى تلقاها النادى لأكثر من لاعب مؤخرًا وأمور أخرى خاصة بصفقة الفريق فى يناير المقبل حيث سيضم الأهلى مهاجمًا بعد التعاقد مع كهربا.

وينتظر محمود الخطيب، عدد من الملفات المعلقة داخل النادى الأهلى، أبرزها تحديد اللاعبين الراحلين والصفقة الأفريقية المنتظر إبرامها فى يناير المقبل.